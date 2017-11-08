Завтра у Винниках поховають владику Андрія Сапеляка

Завтра, 9 листопада, відбудеться чин погребіння владики Андрія Сапеляка на міському кладовищі м. Винники. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомляє департамент інформації УГКЦ, спершу, у храмі Покрову Пресвятої Богородиці (Згромадження Салезіян), що на вул. Личаківській, 175, о 10.00 відбудеться Заупокійна Архиєрейська Літургія, яку очолить Блаженніший Святослав (Шевчук), та останнє цілування.

Нагадаємо, що Андрій Сапеляк відійшов у вічність в понеділок, 6 листопада.

Біографічна довідка

Народився 13 грудня 1919 року в селі Ришкова Воля Ярославського повіту. Він був першою дитиною в українській селянській родині Михайла Сапеляка та Агафії Ярош і мав молодших братів та сестер: Василя, Емілію, Марію та Ярослава. Його батько мав тільки народну освіту. Однак в австрійському війську служив у чині підофіцера. Після закінчення Перемишльської гімназії Андрій вступив до Згромадження отців салезіан. 29 червня 1949 року був висвячений у священики. Вищу освіту здобув у Салезіанському університеті в Італії (Турин), факультет канонічного права.

1951 року організував у Франції Українську малу семінарію і був її першим ректором.

1961 року о. Андрія іменовано першим єпископом українських вірних у Аргентині, де він трудився 36 років.

Спочатку владика Андрій був іменований Апостольським візитатором для українців католиків в Аргентині, а після створення єпархії — Апостольським адміністратором Української католицької єпархії в Аргентині.

1968 року разом з владикою протопресвітером Борисом Арійчуком обраний до керівних органів Української центральної репрезентації в Аргентині.

1997 року повернувся в Україну. На 80-му році життя їде з пасторальною місією у місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, де працює до 2014 року. У 2014 році переїжджає у м. Винники (Личаківський район м. Львова), де і проживав до останніх днів.

Помер 6 листопада 2017 року.

Владика Андрій Сапеляк відомий як діяч Вселенської Церкви: був членом комісії Східних Церков на II Ватиканському Соборі (1962 — 1966).