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Завтра у міськраді презентуватимуть великі проекти Громадського бюджету Львова

Юлія Шпак

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Завтра, 9 листопада, у великій сесійній залі Львівської міської ради (каб.202) о 15.00 відбудеться презентація великих проектів Громадського бюджету Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У межах проекту «Громадський бюджет Львова» відбудеться презентація великих проектів. На презентацію запрошені, відповідно, автори великих проектів, а також розпорядники коштів, представники депутатського корпусу, громадські активісти.

Нагадаємо, голосування за проекти Громадського бюджету, які будуть реалізовані у 2018 році, можна з 1 до 15 листопада. Свій голос можна віддати за один малий проект та за один великий. Результати онлайн голосування відображаються на е-сервісі «Громадський бюджет міста Львова» у режимі реального часу. Також, для максимальної зручності було запущено платформу голосування на базі мобільного Приват24.

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