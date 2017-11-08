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«Євробачення-2018» отримало офіційні логотип та лозунг

Катерина Родак

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У Португалії представили офіційний логотип «Євробачення-2018», що пройде у Лісабоні. Про це йдеться на офіційній сторінці «Євробачення», передає кореспондент Львівського порталу.

Так, у «Євробаченні» у 2018 році візьмуть участь 42 країни. Організатори конкурсу  також розкрили лозунг і тематичну ілюстрацію до конкурсу « All Aboard!»

Основний логотип з зображенням мушлі співставляється з ще дванадцятьма витоками, які символізують концепцію змінного життя в океанах і зображують чудеса плаваючого світу, такі як планктон та цілий ряд інших організмів, які необхідні для збалансування водних екосистеми.

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