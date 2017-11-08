Усіх чиновників міської ради Львова хочуть пересадити на велосипеди

Львівська мерія планує забезпечити своїх працівників службовими велосипедами, а у дворику Ратуші облаштувати велопарковки та сервіс для велосипедів. Про це під час апаратної наради 8 листопада повідомив директор ЛКП «Ратуша-сервіс» Ігор Кривко.

За його словами, уже розроблена концепція запезпечення міських чиновників службовими велосипедами під робочою назвою «Rovery.За!». Також уже розіслали анкети по усіх департаментах та управліннях Львівської міськради, щоб з’ясувати точну кількість охочих використовувати службові велосипеди.

У коментарі ZAXID.NET Ігор Кривко уточнив, що наразі ще не відомо, скільки саме велосипедів придбають та за яким принципом їх розподілятимуть. За його словами, можливі різні варіанти – коли придбають кілька велосипедів на одне управління чи департамент і його працівники користуватимуться велосипедами по черзі, за принципом велопрокату, або ж кожен велосипед закріплять як службовий за конкретним працівником.

Окрім того, у внутрішньому дворику Ратуші планують облаштувати криту велопарковку, де співробітники зможуть залишати не лише службові, а й власні велосипеди.

«На велопарковці буде передбачена система безпеки, адже в центрі вже неодноразово крали велосипеди, а також зручний заїзд на велопарковку», – зазначив Ігор Кривко.

У Ратуші також планують облаштувати кімнати з індивідуальними шафами, де працівники ЛМР зможуть перевдягнутися після поїздок велосипедами. Це не потребує багато затрат, але дозволять людині, яка, наприклад, потрапила під дощ, перевдягнутися перед роботою», – вважає Кривко.

Бюджет проекту із забезпечення чиновників велосипедами поки не відомий, а остаточно схвалити виділення коштів мають депутати міськради.