У господарській будівлі повісився 39-річний мешканець Самбірщини

У Самбірському районі 39-річний мешканець одного з сіл покінчив життя самогубством. Про це повідомляє Самбірський відділ поліції ГУНП у Львівській області у Facebook, передає Львівський портал.

Так, 7 листопада о 18.12 до Самбірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району невідома особа вчинила самогубство через повішання.

Як встановили правоохоронці, цим чоловіком був 38-річний місцевий мешканець, який вчинив самогубство у власній господарській будівлі. Зі слів дружини стало відомо, що чоловік постійно зловживав алкоголем.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Волинська служба новин