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У господарській будівлі повісився 39-річний мешканець Самбірщини

Дарина Смеречанська

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У Самбірському районі  39-річний мешканець одного з сіл покінчив життя самогубством. Про це повідомляє Самбірський відділ поліції ГУНП у Львівській області у Facebook, передає Львівський портал.

 

Так, 7 листопада о 18.12 до Самбірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району невідома особа вчинила самогубство через повішання.

Як встановили правоохоронці, цим чоловіком був 38-річний місцевий мешканець, який вчинив самогубство у власній господарській будівлі. Зі слів дружини стало відомо, що чоловік постійно зловживав алкоголем.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Волинська служба новин

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