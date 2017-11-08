У Дрогобичі розпочали реконструкцію очисних споруд

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році виділили кошти в сумі 5000,0 тис грн на виконання природоохоронного заходу «Реконструкція вторинних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Основною метою проекту є підвищення якості очищення стічних вод і забезпечення процесу стабільного глибокого очищення в кількості 64 тис м. куб. на добу за рахунок заміни зношеного технологічного обладнання металоконструкцій та капітального ремонту будівельної частини вторинних роздільних відстійників.

Виконання заходу забезпечить здійснення процедури біологічної очистки стічних вод, підвищить якість очищення стоків, зменшить загрозу забруднення водних ресурсів.

Фото: ЛОДА