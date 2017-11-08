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Львів'ян, які зі зброєю напали на чотирьох турків, взяли під варту

Дарина Смеречанська

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Чоловіків, які 3 листопада вчинили розбійний напад на чотирьох іноземців на Львівщині, взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За участі Львівської місцевої прокуратури №3, згідно з рішенням Пустомитівського районного суду, взято під варту трьох львів’ян, які вчинили 3 листопада розбійний напад на чотирьох громадян Туреччини.

Інцидент трапився близько 21.00 год у лісосмузі між селами Липники та Деревач на Львівщині.

Зловмисники, погрожуючи іноземцям зброєю, заволоділи їхніми особистими речами та грошовими коштами на суму близько 240 тис грн у еквіваленті.

Порушників затримали неподалік одного із ресторанів на проспекті Червоної Калини у Львові та під час обшуку автомобіля правоохоронці виявили і вилучили предмети схожі на зброю, камуфляжний одяг та гроші.

За цим фактом, працівниками поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах).

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років із конфіскацією майна.

Фото: brovary.net.ua

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