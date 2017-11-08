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Тепловики закликають шукати причину холодних батареї у внутрішньобудинковій системі

Омелян Шевчук

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«Львівтеплоенерго» подає опалення до усіх. Якщо батареї холодні шукайте проблему у внутрішньобудинковій системі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом на ранок опалення отримують усі споживачі ЛМКП «Львівтеплоенерго» у Галицькому, Личаківському, Сихівському, Франківському та Шевченквіському районах – це 1619 будинків. Також до усіх споживачів подається гаряча вода – 1115 будинків – йдеться у повідомленні.

«Опалення і гарячу воду ми подаємо до усіх наших споживачів житлового фонду та бюджетних установ. Бюджетні установи 100% обладнані вузлами обліку теплової енергії (лічильниками). У житловому фонді більше 96% також мають лічильники. Тому, з огляду на температуру зовнішнього повітря, мешканці будинку можуть самі вирішувати чи приймати тепло.

Також, якщо у якомусь будинку тепла немає, або в одній кімнаті батарея гріє, а в іншій ні – потрібно звертатися до балансоутримувача, і з’ясувати причину відсутності. Адже тепло до будинку подається, та є проблеми у внутрішньобудинковій системі», – пояснюють тепловики.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаває опалення до 1619 житлових будинки, гарячу воду до 1115 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).

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