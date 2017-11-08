Спалах кору в Україні. На Львівщині зареєстровано 69 випадків

На Львівщині зафіксовано 69 лабораторно підтверджених випадків кору. Про це сьогодні, 8 листопада, під час брифінгу повідомила головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з епідеміології Наталія Тімко, передає Львівський портал.

«В Україні оголошено спалах кору. Масової захворюваності у області нема, наразі є поодинокі випадки», – зазначила вона.

За її словами, вакцина проти кору є абсолютно в кожному закладі охорони здоров’я.

«Щеплення роблять у плановому порядку дітям віком 1 рік та 6 років. Але всі особи до 30 років, якщо вони не були вакциновані, в будь-який час можуть розпочати вакцинацію, яка відбувається двічі з інтервалом 1 місяць, якщо це особа старша шести років. Дві дози гарантовано на 95% захищають людину від кору», – зазначила епідеміолог.

Водночас Наталія Тімко наголосила, що кір небезпечний своїми ускладненнями.

«Зокрема, за підсумками останнього підйому захворюваності на кір у 2012-2013 роках на Львівщині 11% всіх захворілих мали ускладнення у вигляді пневмонії, 2% – запалення оболонок головного мозку (енцефаліт)», – додала вона.

Фото: Високий замок