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Порошенко скликає надзвичайне засідання комітету президентів Польщі і України

Юлія Шпак

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Петро Порошенко скликає надзвичайне засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі через резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади. Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

За його словами, резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади на адресу України та її керівництва, що лунають останнім часом, викликають серйозне занепокоєння та не можуть залишатися без належного реагування.

«Задля зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща, та щоб уникнути подальшу ескалацію напруги, усвідомлюючи необхідність вирішення будь-яких проблемних питань у двосторонніх відносинах виключно у цивілізований європейський спосіб, Президент України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного Комітету Президентів України та Польщі», – написав С. Цеголко.

Також він звернув увагу на заяву МЗС, яке учора наголосило, що «в проєвропейській політиці української влади немає політиків, які мали б антипольські настрої. Україна — це стратегічний партнер Польщі».

Прес-секретар глави держави нагадав, що Консультаційний Комітет є дорадчим органом, що покликаний сприяти реалізації домовленостей між Главами обох держав, спрямованих на поглиблення дружніх стосунків між Україною і Республікою Польща, який очолюють зовнішньополітичні радники Президентів.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» через позицію його директора про те, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Фото: соціальні мережі

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