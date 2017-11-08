Побили журналістів, які знімали приліт Медведчука із Росії

Журналісти програми «Схеми» опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ». Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука. Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

«Як поводили себе охоронці під час прильоту літака Медведчука з Росії? Я не знаю, як коментувати те, що ви побачите на цьому відео. Це лише невеликий шматок. Все інше завтра в ефірі», – написав Ткач у Facebook.

«На жаль, безкарність тих хто перешкоджає, заламує руки і б’є журналістів провокує ще більшу зухвалість. З мовчазної згоди тих хто має гарантувати свободу слова в Україні або робить це тільки на словах українські журналісти перетворюються на гарматне м’ясо», – зазначив він.

Ткач вважає, що заяву до поліції писати треба, але сумнівається в її результативності.

«Після нападу співробітників УДО на нашу знімальну групу під час весілля генпрокурорського сина минуло майже два місяці. Результат? Одна слідча дія – нас допитали. І на тому все», – нагадав журналіст.

Повний сюжет про перельоти Медведчука та напад на журналістів «Схем» анонсовано на вечір 9 листопада на UA:Перший.

За фактом перешкоджання роботі журналістів в аеропорту «Київ» розпочато кримінальне провадження.

Українська правда