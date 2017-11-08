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На Львівщині п’яний чоловік намагався зґвалтувати жінку

Єва Корнійчук

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У Буську чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався зґвалтувати жінку. Про це пише місцеве видання «Буський портал» з посиланням на місцеву прокуратуру.

Мешканець Буська, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 5 листопада, увійшовши у помешкання місцевої жительки всупереч її волі, намагався зґвалтувати останню.
За цим  фактом відкрито кримінальне провадження. Особу зловмисника встановлено та останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15-ч.1 ст.152 КК України та до Буського районного суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За вчинення вказаного злочину зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

 

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