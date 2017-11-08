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Мешканців Львівщини запрошують долучитися до написання радіодиктанту національної єдності

Вероніка Рой

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Завтра, 9 листопада, в День української писемності та мови, о 12:00 на Першому каналі Українського радіо розпочнеться годинна програма, присвячена радіодиктанту національної єдності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Сам текст диктанту звучатиме о 12:30, його читатиме доцент Київського університету ім. Б. Грінченка, автор підручників і посібників із української мови Олександр Авраменко.

Девіз цьогорічного диктанту – «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета».

Українське радіо запрошує усіх охочих не лише долучитися до написання, а й створити власний осередок диктанту – зібратися родиною, колективом чи з групою друзів, адже мета акції – не перевірка грамотності, а єднання, солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці говорили українською мовою і зберегли її для нащадків.

«З року в рік радіодиктант об’єднує українців із різних куточків світу. Для Українського радіо – це знакова подія. Щороку зростає кількість і географія учасників радіодиктанту. Але саме зараз, у час війни на Сході України та анексії Криму, радіодиктант може стати одним з об’єднавчих елементів всередині країни. У цей день вся Україна увімкне радіоприймачі і візьме участь в акції, яка дасть можливість громадянам самоідентифікуватись», – підкреслив генпродюсер Українського радіо Дмитро Хоркін.

Зазначимо, що Всеукраїнський радіодиктант національної єдності українці писатимуть у 17-й раз.

Також, як повідомляє UA. Перший, сімнадцятий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 9 листопада окрім України, писатимуть в Латвії, Литві, Португалії, Словаччині, Румунії, Казахстані, Китаї, Аргентині, США та Канаді. Цього року організатори події – Українське радіо – запросили до написання радіодиктанту посольства України за кордоном, іноземні дипломатичні представництва в Україні та міжнародні культурні інституції. Загалом було надіслано 35 запрошень.

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