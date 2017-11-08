Львівські спортивні організації закликають брати участь у конкурсі

Прийом документів на участь у конкурсі по Програмі фінансової підтримки спортивних організацій стартуватиме 1 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відповідно до внесених змін до ухвали від 09.02.2017 №1493 «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2017-2020 роки», прийом заявок на участь у конкурсі надання фінансової підтримки стартує 1 грудня 2017 року та триватиме протягом місяця – до 31 грудня.

Дана Програма розроблена з метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій спортивного профілю, надання їм матеріально-фінансової підтримки та забезпечення розвитку та популяризації спортивного руху у м. Львові, та передбачає щорічне оголошення конкурсу, відповідно до якого учасники конкурсу мають змогу отримати кошти з міського бюджету у м. Львова для проведення спортивно масових заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів.