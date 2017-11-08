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Google запустив 3D-тур оперними театрами України

Катерина Родак

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До 150-річчя Національної  опери  України Google запустив віртуальний 3D-тур українськими оперними театрами.  Про це повідомили у компанії.

У партнерстві з Міністерством культури України Google  оцифрував п’ять театрів в різних містах України та створили спеціальний сайт “Оперні театри України” (http://theatres.authenticukraine.com.ua), де будь-хто зможе зануритися в неповторну атмосферу за допомогою технологій віртуальної реальності.

3D-проект компанії Google Україна і Міністерства культури України “Оперні театри України” ‒ це віртуальна подорож, яка дає можливість ознайомитися з унікальною архітектурою оперних театрів України, зазирнути за лаштунки, відчути дух і атмосферу театру і навіть побувати в тих місцях, які зазвичай закриті для відвідувачів. В рамках проекту можна здійснити 3D-тури такими славетними українськими театрами:

  • Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка,
  • Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької,
  • Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської,
  • Одеський національний академічний театр опери та балету,
  • Київський національний академічний театр оперети.

Для того щоб почати свою подорож, потрібно вибрати один з п’яти театрів, і за допомогою простої навігації і голосового супроводу трьома мовами ‒ українською, російською і англійською ‒ ви дізнаєтеся багато цікавого про історію та життя українських оперних театрів. Спеціально для сайту було відзнято понад 300 панорам в найцікавіших місцях будівель театрів, а також відео у форматі 360 градусів. Здійснити екскурсію операми можна на своєму смартфоні, планшеті або комп’ютері.

Віртуальна екскурсія, що стала можливою завдяки тривалій, ретельній і високотехнологічній зйомці, дозволяє скласти враження про театри в цілому, а також завдяки новітнім технологіям розглянути найдрібніші деталі. Ви можете зайняти місце в перших рядах залу для глядачів і повністю відчути атмосферу, що панує в опері. Крім того, у вас буде унікальна можливість зазирнути за лаштунки театрів, а також подивитися на глядацьку залу зі сцени, відчувши себе в ролі оперної прими.

Для зручності користувача ми розробили спеціальний інтерфейс з картами театрів, на якій можна вибрати певну точку в будівлі театру і відразу ж переміститися туди.

Щоб почати тур оперними театрами України, потрібно зайти на сайт http://theatres.authenticukraine.com.ua або вибрати місце, що вас цікавить, на Google Картах в режимі Street View.

 

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