Дубневичі продовжать багатіти на «Укрзалізниці»

Брати Дубневичі знову збільшать свої статки завдяки тендерам «Укрзалізниці». Адже конкурс на поставку елементів рейкових скріплень виграла компанія «ВМ Трейдинг», яку пов’язують з народними депутатами братами Дубневичами.

Згідно з оприлюдненими даними, «ВМ Трейдинг» за результатами тендеру укладе з «Укрзалізницею» контракт на поставку скріплень на 110 мільйонів гривень. Докладніше про результати тендеру говоримо з Віталієм Руденком, директом компаній АТ «Механіка».

– Як проходив тендер?

– «Укрзалізниця» розбила замовлення на 32 окремі закупівлі – 31 малий тендер і 1 великий. Так пішла на хитрощі й додали клопоту потенційним скаржникам. Адже, щоб подати скаргу до АМКУ на проведення тендеру, потрібно за кожну закупівлю заплатити 5 тисяч гривень. Тобто якби ми захотіли подати скарги на 32 тендери, то це коштувало б нам 160 тисяч гривень. На тендер, крім «Механіки», подавалися ТОВ «ВМ Трейдинг» та ТОВ «Авант-Гарде», котрі пропонували скріплення підприємства КРТ, яке належить братам Дубневичам. Ми пропонували свою продукцію на 17 відсотків дешевше за очікувану ціну і, якби перемогли, «Укрзалізниця» могла б зекономити майже 20 мільйонів гривень.

– А чому АТ «Механіка» програла?

– Як і в попередні рази, нашу пропозицію було відкинуто з надуманих причин. Нам знову закинули, що немає частини документів, котрі скасував суд за позовними заявами КРТ проти нас. Хоча тендерна документація фірми-переможця мала істотні недоліки, які могли б стати підставою для усунення від участі в торгах…

– То скільки ж «Укрзалізниця» переплатила за скріплення Дубневичам?

– Рахуємо: було 32 тендери, з них 31 малий, з допорогою вартістю 3,55 мільйона гривень. На кожному з них переплачено близько 600 тисяч гривень. Загалом це майже 19 мільйонів гривень. А ще був один великий тендер. Там переплата буде становити не менш як 21 мільйон гривень. Тож загалом сума переплати становить близько 40 мільйонів гривень.

– Результати тендеру будете оскаржувати?

– Авжеж. Ми тепер над цим працюємо. Але будемо оскаржувати лише два – великий й один допороговий, адже документація й продукція в усіх тендерах однакова. Цього вистачить, щоб довести в суді, що розкрадаються гроші «Укрзалізниці». Якщо, звісно, хтось у суді захоче це побачити.

– КРТ постійно закидає, що скріплення «Механіки» неякісне?

– Проведено експертизу, котра засвідчила, що у скріпленнях КРТ сила притискання до рейки 23 кілоньютони (кН), тоді як у нас – 25 кН. Крім того, після неодноразового замикання-розмикання скріплення роз’їжджаються і виходять з ладу. І тоді, коли проходить поїзд, скріплення вилітає. Якщо вилетіло скріплення, залізничні рейки розходяться. Це призводить до аварії поїзда. Як мені відомо, тривають повторні судові експертизи якості скріплень. Попередня експертиза засвідчила, що скріплення Дубневичів гірші, а тепер перевіряють, чи їхні кріплення відповідають документації… У них зазначено, що кріплення КРТ не мають достатньої сили притиснення, внаслідок чого завчасу виходять з ладу, а це загрожує безпеці руху. А в тендерній документації на закупівлю останнім часом послаблено вимоги до рейкових скріплень, зокрема, нормативне притиснення клем зменшено з 25 до 20 кілоньютонів. Звісно! Адже КРТ спроможне виробляти скріплення із силою притиснення 23 кН.

Раніше Львівський портал повідомляв, що міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Окрім того стало відомо, що «Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів. А також накупила бракованих запчастин на 20 мільйонів

Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А сам Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «Укрзалізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами.

Також відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Експрес