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Директора «Муніципальної варти» Дрогобича впіймали на корупції

Дарина Смеречанська

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Директора одного із комунальних підприємств Дрогобича покарано за корупцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За участі органів прокуратури Львівської області, Дрогобицьким міськрайонним судом, визнано винним директора комунального підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької міської ради, у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Встановлено, що директор вказаного підприємства несвоєчасно, без поважних на те причин, заповнив на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином посадовець вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу.

Крім цього, Дрогобицька місцева прокуратура ініціювала розгляд питання щодо притягнення правопорушника до дисциплінарної відповідальності.

 

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