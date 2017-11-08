Біля Бродів скутер наїхав на пішохода

Поблизу міста Броди мопедист скоїв наїзд на пішохода. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 листопада о 00.15 на автодорозі Київ – Чоп. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Як встановили поліцейські, 33-річний мешканець Бродівського району, керуючи мопедом «Yamaha», скоїв наїзд на пішохода, 59-річного жителя Бродів.

Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження і були доставлені у лікарню. Після надання медичної допомоги вони повернулися додому.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.