«Без рожевих окулярів»: у Львові відкрили виставку, присвячену боротьбі з раком

Вчора, 7 листопада, в Палаці мистецтв стартувала фотовиставка чорно-білого портрету «Без рожевих окулярів». Виставка триватиме до 14 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Проект спрямований на те, щоб подолати стійку фобію в суспільстві та ознайомити широкий загал з історіями чарівних жінок різного віку, різних соціальних груп, різного сімейного стану, що живуть із діагнозом – рак.

Участь у відкритті взяв заступник директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько, заступник головного лікаря з медичної частини Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Орест Тріль та консультант з управління субпроектом «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» Христина Пак.

«Зберегти життя та його подовжити можна тільки шляхом ранньої діагностики. Лікування на пізніх стадіях дуже дороговартісне. Навіть профілактичні заходи щодо попередження цього захворювання – малодієві, – зазначивАндрій Васько. – Дивлячись на вас, інші жінки отримують впевненість у завтрашньому дні, дізнаються про таку проблему та задумаються над діагностикою. Варто, щоб кожен присутній доніс цю ідею до своїх близьких, родичів, знайомих та розповів про можливість обстежитись. Це буде великим досягненням».

Ідея проекту виникла декілька років тому у засновника БФ «Рожева Стрічка України» Ольги Фещенко, що сама є пацієнткою та живе з діагнозом РМЗ. Ця ідея сформувалася після 20 жовтня 2016 року, коли багато жінок вирішили відверто заявити про свій діагноз, долучившись до вернісажу мистецьких робіт.

4 лютого 2017 року відбулось відкриття вернісажу в Києві в Мистецькому центрі «Локація», далі виставка перемістилась в Луцьк.

До всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози 20 жовтня 2017 року розширену виставку чорно-білих портретів побачили кияни та гості столиці України в парку ім. Тараса Шевченка. До проекту весь час долучаються нові учасниці з різних регіонів України. Зараз їх вже майже 60. В тому числі семеро жінок – зі Львова.

В межах виставки «Без рожевих окулярів» відбулася презентація проекту «Намалюй мені завтра», де жінки продемонстрували сукні, розмальовані для них художниками з Польщі та України.

Учасники мали змогу задати питання фаховим лікарям та психологам.

Захід організували ГО «Афіна. Жінки проти раку» та БФ «Рожева Стрічка України» за підтримки департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Фото: ЛОДА