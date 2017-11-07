Возняк відкрив двері фондосховищ Галереї мистецтв для приватних колекціонерів?

У фондосховища європейського мистецтва 14-18 століття, що розташований у Палаці Потоцьких, пустили двох польських колекціонерів. Про це під час круглого столу заявила донька легендарного музейника Бориса Возницького, екс-директор Галереї мистецтв Лариса Разінкова-Возницька, передає Львівський портал.

За її словами, у фондосховища європейського мистецтва 14-18 століття, що розташований у Палаці Потоцьких, з дозволу гендиректора Галереї Тараса Возняка були допущені два поважних колекціонери з Республіки Польща.

«Один з них – граф Пінінський, другого наразі не називатиму. Той пан працював у фондах декілька днів, про що з гордістю розповідав молодий працівник, який тільки минулого року закінчив нашу академію і на даний час матеріально відповідає за ці фондосховища. А Марію Сойко, яка раніше була фактично на цій посаді, у якої під час інвентаризації все зійшлося, якимсь єзуїтським методом змусили перейти на іншу посаду…», – додала Лариса Разінкова-Возницька.

«Є етика музейників, неписані закони музею, згідно з якими такі речі категорично неприпустимі», – сказала вона.

Також вона розповіла про те, що у Галереї і далі розпалюються пристрасті: продовжується тиск на фахових музейників, їх переводять на посади екскурсоводів або звільняють:

«Я займала посаду гендиректора Галереї чотири роки. При тяжкій матеріальній ситуації в країні нам вдалося те, щоб музей охороняла тільки державна охорона, оплачувати її за зароблені музеєм кошти, не допускати скорочення штатів, змін до структури музею. За цей рік фахові наукові працівники були переведені мало не на посади екскурсоводів, два відділи музею уже не працюють, під загрозою вилучення зі структури були музеї Жидачева, а також Музей книги. Але після того, як ми трішки підняли галас, вони існують і далі.

Продовжується тиск на фахових працівників музею та їх звільнення. У такому положенні зараз опинилася завідуюча фондами Олеського замку Тетяна Саббодаж, яку голослівно пан Возняк звинуватив у зникненні експонатів. Нею, як відомо, був написаний відкритий лист до Президента. Після цього її примушували відкликати його, зараз оголосили догану за те, що, захищаючи свою гідність та гідність музею, вона дала інтерв’ю кореспондентам у фондах, показуючи той об’єкт, у якому проявилася некомпетентність директора, маю на увазі вівтар зі Скелівки».

Отож, Лариса Разінкова-Возницька зазначила, що їй незрозумілі такі дії нового директора.

«Хоча після цього виступу очікую знову відро бруду, яке посиплеться на мене…», – додала вона.

Водночас донька легендарного музейника Бориса Возницького додала, що її батько врятував більше 50 тисяч творів, примножив збірку музею у 6 разів.

«Кожен привезений ним твір був сфотографований, описаний, кожному був наданий інвентарний номер… Невже Возницький чи я, привозячи у Галерею таку кількість експонатів, інвентаризуючи, реставруючи їх, були би зацікавлені у їхній пропажі?!», – обурилася Лариса Разінкова-Возницька.

Детальніше про перипетії у Львівській галереї мистецтв читайте у матеріалі Львівського порталу «Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?».