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Вантажівка обірвала мережу у Львові: не курсують тролейбуси №2,9,10

Єва Корнійчук

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На вул. Кульпарківській, 66 вантажівка обірвала контактну мережу. На час ліквідації пошкодження тролейбуси №2, 9, 10 тимчасово не курсують. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«На вул. Кульпарківській, 66 близько 18.00 год вантажівка обірвала контактну мережу. Електропостачання мережі відімкнуте. Тролейбуси №2, 9, 10 не курсують. Водій вантажівки покинув місце події.

На місце подій прибули служби безпеки руху і енергогосподарства ЛКП «Львівелектротранс» та поліція.

Прогнозовано за годину вдасться ліквідувати пошкодження і відновити рух тролейбусів», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності пов’язані з ліквідацією аварійної ситуації.

 

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