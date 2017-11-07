У трамваях та тролейбусах Львова почали рахувати пасажирів

У трамваях і тролейбусах Львова почали встановлювати спеціальне обладнання, яке обраховуватиме пасажиропотік. Станом на сьогодні таке обладнання встановлено в одному трамваї і одному тролейбусі, інформує прес-служба Львівської міськради.

Запустити повномасштабне вимірювання пасажиропотоку в електротранспорті планують до кінця цього року.

«Хочемо мати чітку інформацію про кількість пасажирів на кожному маршруті. Сьогодні є технології, які дозволяють отримати таку інформацію. Однак, це дуже дорого. Поки що ми робимо це в експериментальному режимі на кількох маршрутах. Зараз проводяться здебільшого підготовчі роботи, які дозволять провести заміри. Обладнання встановили на одному тролейбусі і одному трамваї. Робота поки що не є системною, тож деталі оприлюднимо згодом», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зав’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».