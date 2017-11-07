У Львові затримали двох п’яних хуліганів

Двох чоловіків, які зухвало порушували громадський порядок, патрульні доставили до відділу поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«Вчора, 6 листопада, близько 13.00 на лінію «102» зателефонувати громадяни та повідомили, що на вулиці Високий Замок двоє невідомих в стані алкогольного сп’яніння чіпляються до перехожих. Патрульні прибули на місце події та виявили вказаних осіб. Чоловіки проводили себе агресивно, на зауваження не реагували. Очевидці повідомили інспекторам, що дані особи вчиняли хуліганські дії, а також, хотіли завдати тілесних ушкоджень декоративним голубам. Зважаючи на це, патрульні попередили чоловіків, щоб вони залишалися на місці до приїзду слідчо-оперативної групи», – йдеться у повідомленні.

Попередня кваліфікація події хуліганство, а саме грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Чоловіків доставили до Галицького відділу поліції та передали слідчим.