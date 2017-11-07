У Львові викрили склад з контрабандною побутовою технікою

Податкова міліція Львівщини виявила склад несертифікованої в Україні побутової техніки іноземного виробництва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

В рамках операції «Рубіж-2017» і в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків, співробітники податкової міліції Львівщини 2 листопада провели обшуки у складських приміщення у м.Львові, де було виявлено накопичення значної кількості побутової техніки іноземного виробництва, яка ввезена на територію України шляхом штучного подрібнення товарних партій, без митного оформлення та сплати митних платежів (по так званій схемі «піджаків») та не є сертифікованою на території України.

За наявною інформацією реалізація товарів здійснювалась через магазини на одному з ринків Львова. Орієнтовна вартість накопиченої партії товарів складає понад 2,5 млн. грн.

Тривають подальші невідкладні слідчі дії щодо встановлення кола осіб, задіяних у схемі ввезення імпортної техніки без сплати податків і митних платежів.

Фото: ДФС