У Львові через прорив води затонула частина тротуару

У Львові на вулиці Цетнерівка, що у Личаківському районі міста, стався прорив води.

Як повідомляє «Варта-1», прорив стався близько 10.30 год. Місце події обгороджене.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», на вул. Цетнерівка, 6 стався витік води з водопроводу. На місці аварії вже працюють ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал». У результаті аварії мешканці верхніх поверхів будинків, розташованих на трьох вулицях: вул. Некрасова, вул. Кармелюка, вул. Сорока, отримують водопостачання з пониженим тиском.