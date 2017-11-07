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У Львові через прорив води затонула частина тротуару

Єва Корнійчук

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У Львові на вулиці Цетнерівка, що у Личаківському районі міста, стався прорив води.

Як повідомляє «Варта-1», прорив стався близько 10.30 год. Місце події обгороджене.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», на вул. Цетнерівка, 6 стався витік води з водопроводу. На місці аварії вже працюють ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал». У результаті аварії мешканці верхніх поверхів будинків, розташованих на трьох вулицях: вул. Некрасова, вул. Кармелюка, вул. Сорока, отримують водопостачання з пониженим тиском.

«Ми викликали представників відповідних служб для погодження місця розташування існуючих підземних комунікацій (газопроводів, електрокабелів, телефонних мереж), щоб уникнути пошкоджень та убезпечити наших працівників. Зараз над усуненням пориву працює аварійна бригада та відповідна техніка. Докладемо максимум зусиль, щоб ліквідувати аварію якнайшвидше», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

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