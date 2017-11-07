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У «Львівспецкомунтрансі» розікрали 51 «сміттєвий» мільйон?

Катерина Родак

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Державна аудиторська служба виявила 51 млн грн зловживань ЛКП «Львівспецкомунтранс». Про це повідомив депутат Львівської міськради Валерій Веремчук.

«Оце так цифра! 51 млн грн зловживань «Львівспецкомунтрансом» на вивозі сміття! Зокрема, як стверджують державні аудитори, укладались угоди із фірмами, які не мали можливості приймати сміття, завищувались обсяги, використовувались автомобілі неналежного класу тощо. Направду, практично не мав сумнівів, що на сміттєвій кризі дехто непогано заробляв. Але у такому розмірі!», – дивується міський обранець.

В. Веремчук вважає, що цифри зловживань підприємства можуть бути ще вищими.

«Разом із колегами вимагатимемо пояснення від комунальників, і більш детальної інформації від аудиторів. Якщо ці дані відповідають дійсності, то службовим розслідуванням тут не повинно обійтися. Окрім того, пасує, щоб відбувся і незалажний аудит «Львівспецкомунтрансу». Думаю, цифри грабунку громади Львова можуть виявитися ще цікавішими», – зазначив депутат.

Раніше міський голова Львова заявляв, що на «Львівспецкомунтрансі» не провели аудит, бо поліція вилучили у підприємства документи.

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