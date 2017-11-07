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У Львівському медичному університеті тестують косметику виключно на тваринах?

Катерина Родак

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У Львівському національному університеті імені Данила Галицького тестують косметику виключно на тваринах. Такі інформацію оприлюднив у рамках свого дослідження оприлюднив еко-захисник Олександр Фауер, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, О. Фауер довів, що в лабораторіях України, які мають дозволи проводити дослідження косметики, ще досі використовують тварин для дослідів.

«Основний сенс простий: в ЄС заборонили тестування косметики на тваринах, в Україні слідом розробили проект “Технічного регламенту відносно безпеки косметичної продукції”, що вимагає припинення тестування на тваринах і застосування альтернатив, але самі методи не були визначені, а регламент не був прийнятий», – пише він.

Отримавши цю відповідь, О. Фауер подзвонив в Центр токсикології ім. Медведя, щоб з’ясувати, як йдуть справи на практиці.

«Відповідь Т.Ф.Харченко був така з 2013 року імпортна парфюмерно-косметична продукція досліджується на добровольцях, а українська – головним чином на добровольцях. Однак, якщо експерти центру оцінюють склад продукту як вимагає додаткових досліджень, зважаючи на відсутність альтернатив вони вдаються до тестування на тваринах, включаючи такі тести як LD50», – йдеться у дописі.

Відтак, О. Фауер дізнався, яка ситуація в інституціях, що проводять дослідження косметики:
“1. Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України – імпортну не тестують, українську – в залежності від оцінки експертів. (Зі слів Харченко Т.Ф.)
2. Інститут медицини праці НАМН. – Не тестують на тваринах взагалі.
3. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМНУ”. – Не тестують на тваринах взагалі.
4. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. –Проходять переатестацію і нічого не знають.
5. Лабораторія промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. – Тестують виключно на тваринах.
6. Випробувальный ЦНДЛ Харківського національного медичного університету. – Тестують виключно на тваринах.
7. Центр превентивної медицини Державного управління справами. – Досліджують лише мікробіологічні показники”.

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