У аеропорту «Львів» є вакансії

ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» повідомляє про те, що проводиться підбір персоналу.

Відтак у аеропорту шукають фахівців на такі посади:

Фахівець з обслуговування пасажирів служби обслуговування пасажирів

Вимоги:

– повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр), для магістра без вимог до стажу роботи, для спеціаліста стаж роботи

за професією фахівця 2 категорії не менше 1-го року;

– вільне володіння англійською мовою;

– знання ПК – WORD, EXCEL, INTERNET;

– відмінні комунікаційні навички;

– здатність професійно взаємодіяти із гостями, співробітниками;

– здатність швидко та ефективно реагувати на запити клієнтів;

– вміння працювати в команді;

– перед застосуванням будь-якого обладнання або участі в будь-якому технологічному процесі з обслуговування ПС, пасажирів, багажу, вантажу, пошти отримати відповідну кваліфікацію, пройти необхідні інструктажі і практику роботи згідно з керівними державними та внутрішніми документами.

Умови роботи:

-офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України

Технік з наземного обслуговування повітряних суден в інженерно авіаційну службу

Вимоги:

– базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);

– закінчив навчальний авіаційний заклад з підготовки інженерно – технічного персоналу;

– стаж роботи в авіації не менше двох років на посаді техніка з наземного обслуговування та супроводу повітряних суден II категорії.

– посвідчення водія на право керуванням транспортним засобом категорії «В»;

– водійський стаж – не менше двох років.

Умови роботи:

– офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України

Фахівець з адміністрування наземних послуг та контроль комерційного завантаження повітряних суден в центрально-диспетчерську службу аеропорту

Вимоги

– повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр,); для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста стаж роботи за професією фахівця 2-ої категорії – не менше 1-го року, для бакалавра – не менше 2 років;

– вільне володіння англійською мовою;

– знання ПК – WORD, EXCEL, INTERNET;

– відмінні міжособистісні та комунікаційні навички.