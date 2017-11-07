У аеропорту «Львів» є вакансії

ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» повідомляє про те, що проводиться підбір персоналу.
Відтак у аеропорту шукають фахівців на такі посади:
Фахівець з обслуговування пасажирів служби обслуговування пасажирів
Вимоги:
– повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр), для магістра без вимог до стажу роботи, для спеціаліста стаж роботи
за професією фахівця 2 категорії не менше 1-го року;
– вільне володіння англійською мовою;
– знання ПК – WORD, EXCEL, INTERNET;
– відмінні комунікаційні навички;
– здатність професійно взаємодіяти із гостями, співробітниками;
– здатність швидко та ефективно реагувати на запити клієнтів;
– вміння працювати в команді;
– перед застосуванням будь-якого обладнання або участі в будь-якому технологічному процесі з обслуговування ПС, пасажирів, багажу, вантажу, пошти отримати відповідну кваліфікацію, пройти необхідні інструктажі і практику роботи згідно з керівними державними та внутрішніми документами.
Умови роботи:
-офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України
Технік з наземного обслуговування повітряних суден в інженерно авіаційну службу
Вимоги:
– базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);
– закінчив навчальний авіаційний заклад з підготовки інженерно – технічного персоналу;
– стаж роботи в авіації не менше двох років на посаді техніка з наземного обслуговування та супроводу повітряних суден II категорії.
– посвідчення водія на право керуванням транспортним засобом категорії «В»;
– водійський стаж – не менше двох років.
Умови роботи:
– офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України
Фахівець з адміністрування наземних послуг та контроль комерційного завантаження повітряних суден в центрально-диспетчерську службу аеропорту
Вимоги
– повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр,); для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста стаж роботи за професією фахівця 2-ої категорії – не менше 1-го року, для бакалавра – не менше 2 років;
– вільне володіння англійською мовою;
– знання ПК – WORD, EXCEL, INTERNET;
– відмінні міжособистісні та комунікаційні навички.
Єва Корнійчук