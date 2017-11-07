Сьогодні вночі на площі Галицькій у Львові згорів заєць Roshen

Сьогодні вночі, 7 листопада, близько 2.00 год. у Львові на площі Галицькій біля магазину «Рошен» згоріла фігура зайця. Про це Львівському порталу повідомив представник прес-служби патрульної поліції Мар’ян Шпитак.

За його словами, близько 2. 00 год. ночі на телефон «102» надійшло повідомлення від заявника. Він повідомив про займання на площі Галицькій.

Патрульні прибули на місце події і побачили, що горить фігура зайця. За допомогою вогнегасника вони загасили пожежу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Причини займання встановлюються.