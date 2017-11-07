Розпочався виборчий процес ще у двох ОТГ Львівщини

Розпочався виборчий процес ще у 2-х об’єднаних територіальних громадах Львівщини – Кам’янка-Бузькій і Мурованській. Перші вибори у цих громадах відбудуться 24 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі реформ у Львівському РВ АМУ.

Кам’янка-Бузька ОТГ стане другою громадою у своєму районі після Жовтанецької, а от Мурованська ОТГ у Пустомитівському районі уже п’ята. Там уже створені Давидівська, Щирецька, Солонківська і Підберізцівська громади.

«Важливо те, що у процес децентралізації все активніше включаються міста. У жовтні цього року перші вибори відбулися уже у двох міських громадах – Рудківській і Великомостівській, – зазначив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Віталій Корецький. – А у грудні громада буде створена і з центром у Кам’янці-Бузькій, яка є районним центром, тож має кваліфіковані кадри і розвинену інфраструктуру. Саме тому і розбудовувати цю громаду буде легше. Щодо іншої громади – Мурованської, то її плюсом є близькість до обласного центру, тож ця громада теж буде спроможною».

Віталій Корецький також сказав, що оскільки вибори в обох громадах відбудуться 24 грудня, то вони матимуть дуже мало часу на формування органів влади, лише 5-6 днів. Він також підкреслив, що Офіс реформ уже надає консультаційну підтримку обом громадам і з формування органів влади, і з інших питань.