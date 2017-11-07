ОСТАННІ НОВИНИ

Розпочався виборчий процес ще у двох ОТГ Львівщини

|

Розпочався виборчий процес ще у 2-х об’єднаних територіальних громадах Львівщини – Кам’янка-Бузькій і Мурованській. Перші вибори у цих громадах відбудуться 24 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі реформ у Львівському РВ АМУ.

Кам’янка-Бузька ОТГ стане другою громадою у своєму районі після Жовтанецької, а от Мурованська ОТГ у Пустомитівському районі уже п’ята. Там уже створені Давидівська, Щирецька, Солонківська і Підберізцівська громади.

«Важливо те, що у процес децентралізації все активніше включаються міста. У жовтні цього року перші вибори відбулися уже у двох міських громадах – Рудківській і Великомостівській, – зазначив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Віталій Корецький. –  А у грудні громада буде створена і з центром у Кам’янці-Бузькій, яка є районним центром, тож має кваліфіковані кадри і розвинену інфраструктуру. Саме тому і розбудовувати цю громаду буде легше. Щодо іншої громади – Мурованської, то її плюсом є близькість до обласного центру, тож ця громада теж буде спроможною».

Віталій Корецький також сказав, що оскільки вибори в обох громадах відбудуться 24 грудня, то вони матимуть дуже мало часу на формування органів влади, лише 5-6 днів. Він також підкреслив, що Офіс реформ уже надає консультаційну підтримку обом громадам і з формування органів влади, і з інших питань.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів