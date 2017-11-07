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П’яного водія, що спричинив смертельну аварію, засудили до чотирьох років тюрми

Соломія Григор'єва

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За смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння чоловік 4 роки відбуватиме покарання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Прокуратурою Львівської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення у суді стосовно 52-річного мешканця Сокальського району, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як було встановлено, 11.03.2016, водій автомобіля «SKODA OKTAVIA A5» у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись трасою «Ковель-Жовква» із значним перевищенням допустимої у населеному пункті швидкості, зіткнувся із автомобілем «VOLKSWAGGEN GOLF», що рухався попутно, внаслідок чого, транспортний засіб викинуло на зустрічну смугу та призвело до зіткнення із «ВАЗ-2109».

Водій «VOLKSWAGGEN GOLF» загинув на місці події, а ще двоє пасажирів отримали тяжкі тілесні ушкодження. Водій «ВАЗ-2109» отримав незначні травми.

Так, винуватцю смертельної ДТП, Червоноградський міський суд Львівської області призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

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