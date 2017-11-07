Найкращим спортсменом Львівщини у жовтні став кульовик Павло Коростильов

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації і членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом Львівщини за підсумками спортивного жовтня члена національної збірної команди України з кульової стрільби двадцятилітнього львів’янина Павла Коростильова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Це почесне звання, вже вдруге цьогоріч, талановитий й титулований спортсмен отримав завдяки успішному виступі у фіналі Кубка світу 2017 року. Зокрема, 23-30 жовтня 2017 року у м. Нью Делі (Індія) тривав фінал Кубку світу із кульової стрільби серед найкращих світових майстрів кульової стрільби.

Відтак, срібним призером цього престижного світового форуму в складі збірної команди України став львівський майстер кульової стрільби, студент ІІ курсу Львівського училища фізичної культури, військовослужбовець Збройних сил України Павло Коростильов, в активі якого не лише срібна нагорода фіналу Кубку світу у стрільбі з пневматичного пістолета, а ще й новий рекорд світу та Європи серед юніорів. Павло виборов Кришталеву земну кулю у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м.

Незабаром відбудеться урочисте вшанування лауреата спортивного жовтня та його тренерів.

Довідково:

Коростильов Павло Сергійович – член національної збірної команди України з кульової стрільби, студент ІІ курсу Львівського училища фізичної культури, військовослужбовець Збройних сил України, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України, чемпіон Юнацьких Олімпійських ігор 2014 (зі світовим юнацьким рекордом), дворазовий чемпіон Європи, учасник Ігор Олімпіади-2016 та перших Європейських Ігор-2015 (Баку).

На офіційних міжнародних змаганнях 2017 року (чемпіонати Європи, світу, Кубки світу) Павло виборов 14 медалей і встановив 7 рекордів світу та Європи серед юніорів.

Фото: ЛОДА