Наступного тижня депутати Львова затвердять бюджет міста на 2018 рік

Сьогодні, 7 листопада, на засіданні виконавчого комітету було розглянуто бюджет м. Львова на 2018 рік. Запропонований проект бюджету буде розглянуто на усіх депутатських комісіях, після чого консолідований варіант ще раз розгляне виконавчий комітет і буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради 16 листопада.

За словами директора департаменту фінансової політики ЛМР Олега Іщука, цей бюджет не є аксіомою, оскільки не відомо, який бюджет затвердить держава, і які видатки можуть перекласти на фінансування органів місцевого самоврядування.

«Зараз ми пропонуємо основні показники, відповідно до яких працюватимемо з усіма депутатськими комісіями і тоді, на наступний тиждень, буде ще одне засідання виконавчого комітету, де ми фіналізуємо те, що напрацювали комісії. Опісля виносимо проект бюджету на розгляд сесії ЛМР.

Те, що ми 16 листопада прийматимемо бюджет – це дасть змогу розробити помісячний план видатків, щоб з 1 січня ми розпочали працювати відповідно до бюджету, який зміг би фінансуватися. Також це дасть можливість розподілити бюджет розвитку, щоб вже з січня ми могли оголошувати тендери.

Отож, відповідно до Бюджетного кодексу України департамент фінансової політики ЛМР виносить на розгляд основні показники щодо бюджету міста на 2018 рік. Це технічний бюджет. Він не є аксіомою, бо не знаємо, що прийме Верховна Рада і яким буде бюджет держави.

Намагання перекласти проблеми виконання державного бюджету на місцеве самоврядування зростає величезними темпами. Те, що зараз робиться у Верховній Раді щодо змін до бюджетного кодексу і до бюджету 2018 року, іншими словами як звертання бюджетної реформи назвати не можна.

На нас хочуть перекинути відшкодування усіх пільг по житлово-комунальному господарству. А це 140 млн. грн. Фінансування освітніх і медичних установ. На це нам не вистачає 300 млн. грн.

Як і було в минулому році, так і зараз хочуть, щоб ми повністю компенсували пільги по перевезенню. А це ще 240 млн. грн. Такої суми забезпечити ми не можемо.

Також від нас хочуть забрати так звану реверсну дотацію. А це 190 млн. грн.

І ще один момент – це середньострокові позики. Років 4 назад, до бюджетної реформи, у нас був так званий «перший кошик» – де держава нам давала свої видатки і під них давали план доходів. Як правило план доходів був завищений. Тому у нас утворювалася «дира» і ми не могли профінансувати все те, що передбачала держава, делегувавши нам ці повноваження. Саме тоді ввели інститут так званих середньострокових позичок. Тобто на цю різницю нам давали позичку. Відповідно ми їх назбирали на суму близько 260 млн. грн. Зараз держава каже повернути ці кошти.

Отож, як буде ми не знаємо, але ці загрози для нас дуже серйозні», – доповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР.

За його словами, запропонований бюджет сформований на підставі прогнозних розрахунків міністерства фінансів України. Відповідно індекс споживчих цін у 2018 році – подорожчання – становить 107%. Відсоток, на який повинні рости енергоносії: теплопостачання – 1,09%, водопостачання і водовідведення – 1,09%, електроенергія – 1,1%, природний газ – 1,09%, і інші енергоносії – 1,09%.

«На підставі запропонованих показників ми сформувати технічний бюджет. Ми повністю врахували усі витрати на заробітну плату наших бюджетних закладів, повністю врахували оплату за енергоносії, медикаменти та всі інші видатки. Абсолютно усі речі по запропонованих коефіцієнтах враховані. Тому в бюджетній сфері ми будемо жити не гірше, ніж минулого року. Навіть краще, бо зарплата підвищується.

Таким чином порахувавши все, бачимо, що наш бюджет обрахували на 6 млрд 700 млн. грн. Це менше на 200 млн. грн, бо ми не врахували субвенцію по соціальному захисту, пільги і субсидії. Не врахували, бо вона не враховується лише тоді, коли держава затвердить її для області, і область затверджує для нас», – наголосив Олег Іщук.

Щодо бюджету розвитку, за словами посадовця, 300 млн. грн місто має віддати області на вивіз сміття. Також у бюджеті розвитку повинні залишити 400 млн. грн на гарантії. Таким чином для розподілу залишається 831 млн. грн.