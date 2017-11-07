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Митний експеримент із коштами на ремонт доріг вирішили згорнути

Соломія Головіна

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Експеримент із надходження частини перевиконання митних платежів до обласного бюджету із наступного року вирішили відмінити. Про це сьогодні, 7 листопада, під час брифінгу зазначив заступник директора департаменту фінансів Львівської ОДА Іван Нос, передає Львівський портал.

«Цей експеримент поширили на всю Україну, але тепер його вирішили згорнути. Ми очікували півтори мільярда гривень із цього джерела, вже надійшло 665 млн грн. До кінця року ще якась частина в обласний бюджет надійде», – додав він.

Водночас Іван Нос розповів, що в області створять регіональний дорожній фонд, який фінансуватиметься за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду обласного бюджету від акцизного податку з ввезених нафтопродуктів та транспортних засобів.

За словами Івана Носа, частину дорожнього фонду передаватимуть як субвенцію місцевим бюджетам пропорційно до протяжності доріг. Такий обсяг для обласного бюджету передбачається в розмірі 641 млн грн. або 5,5 відсотка від загального обсягу дорожнього фонду.

Як інформують у прес-службі Львівської ОДА, це дасть можливість продовжити роботу Львівської ОДА з реконструкції, ремонту та будівництва доріг як загальнодержавного, так і місцевого значення.

Фото: rbc.ua

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