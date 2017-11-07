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Львів’яни, що ставлять автівки на проспекті Шевченка, масово не оплачують паркінг

Єва Корнійчук

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У жовтні було зафіксовано 816 порушень щодо несплати послуг за паркування. Найчастіше такі порушення відбуваються в центральній частині міста. Найбільше порушень щодо несплати послуг за паркування відбувається на просп. Шевченка, вул. Гавришкевича, вул. Герцена, вул. Волошина і вул. Григоровича, інформує прес-служба міськради Львова.

«Зафіксувавши несплату за паркування, ми залишаємо водію машини попередження про вчинення адміністративного порушення. Частина водіїв реагує на такі попередження. Побачивши попередження під щіткою лобового скла машини, водії телефонують до нас. Ми пояснюємо, що потрібно підійти до паркомату і оплатити за паркування та продиктувати нам номер квитанції. Після цього ми знімаємо з обліку порушення.

За минулий місяць у нас залишається 816 зафіксованих порушень несплати за паркування, які досі не оплачені», – повідомив Сергій Париляк, начальник відділу паркування ЛКП «Львіватодор».

Нагадаємо, ЛКП «Львівавтодор» надає послуги платного паркування на 23 майданчиках для паркування у м. Львові зі загальною кількістю паркомісць 708:

2 спеціально обладнані майданчики у 1-й зоні паркування (вул. Валова – 78 паркомісць та «Вернісаж» – 73 паркомісця) – вартість 8 грн/год;

2 майданчики для туристичного транспорту (13 паркомісць) –  вартість 50 грн/год;

17 відведених майданчиків у 1-й зоні паркування (391 паркомісце) – вартість 6 грн/год;

2 відведених майданчиків у 2-й зоні паркування (153 паркомісць) – вартість 2 грн/год.

Згідно законодавства України, 10% від загальної кількості паркомісць передбачено для безкоштовного користування людьми з інвалідністю.

Фото: Вікіпедія

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