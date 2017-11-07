Львів’ян закликають підтримати створення у місті великого центру допомоги нужденним людям

У Львові хочуть створити центр допомоги нужденним людям, зокрема малозабезпеченим сім’ям, переселенцям, дітям-сиротам. Про це повідомляє Львівська спільнота взаємодопомоги, передає кореспондент Львівського порталу.

Львів’ян закликають проголосувати за створення у місті за створення соціального центру допомоги нужденним людям.

«Проголосуйте за проект №207 “СОЦІАЛЬНА КОМОРА” від Благодійного фонду “Анни-Марії”. Якщо проект переможе – у Львові буде відкрито великий соціальний центр для допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, одиноким та стареньким людям, дітям сиротам та іншим соц-незахищеним верствам населення.

За 10 міс. фонд надав допомогу більше 900 людям, не маючи для цього ні потрібного фінансування, ні оплачуваних працівників, ніяких соціальних пільг. А скільки добрих справ можна буде зробити, якщо місто надасть приміщення в безоплатне користування для цього центру та його повністю облаштує», – повідомляють благодійники.

Вони наголошують: відкриття центру дасть можливість надавати допомогу більше 5000 людям щорічно: не тільки речову, а й психологічну, юридичну.

«Також це вирішить проблему багатьох львів’ян, котрі не знають куди подіти зайві та непотрібні речі. Такий центр у Львові є дуже потрібним!», – зазначають благодійники.

Проголосувати за проект можна тут: https://lviv.pb.org.ua/projects/207

