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Львів’ян закликають підтримати створення у місті великого центру допомоги нужденним людям

Єва Корнійчук

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У Львові хочуть створити центр допомоги нужденним людям, зокрема малозабезпеченим сім’ям, переселенцям, дітям-сиротам. Про це повідомляє Львівська спільнота взаємодопомоги, передає кореспондент Львівського порталу.

Львів’ян закликають проголосувати за створення у місті за створення соціального центру допомоги нужденним людям.

«Проголосуйте за проект №207 “СОЦІАЛЬНА КОМОРА” від Благодійного фонду “Анни-Марії”. Якщо проект переможе – у Львові буде відкрито великий соціальний центр для допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, одиноким та стареньким людям, дітям сиротам та іншим соц-незахищеним верствам населення.
За 10 міс. фонд надав допомогу більше 900 людям, не маючи для цього ні потрібного фінансування, ні оплачуваних працівників, ніяких соціальних пільг. А скільки добрих справ можна буде зробити, якщо місто надасть приміщення в безоплатне користування для цього центру та його повністю облаштує», – повідомляють благодійники.
Вони наголошують: відкриття центру  дасть можливість надавати допомогу більше 5000 людям щорічно: не тільки речову, а й психологічну, юридичну.
«Також це вирішить проблему багатьох львів’ян, котрі не знають куди подіти зайві та непотрібні речі. Такий центр у Львові є дуже потрібним!», – зазначають благодійники.

Проголосувати за проект можна тут: https://lviv.pb.org.ua/projects/207
 

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