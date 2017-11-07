ОСТАННІ НОВИНИ

Fujikura відкриє на Львівщині ще один завод?

Соломія Григор'єва

|

Львівщина розширюватиме співпрацю із японською «Фуджікурою». Про це йшлося сьогодні, 7 листопада, на зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки  із представниками Fujikura Automotive Europe GmbH. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Очільник області подякував гостям за візит, а також за вибір компанії провадити свій бізнес на території Львівщини. В межах зустрічі сторони порушили питання розвитку подальшого співробітництва шляхом розширення діяльності.

«Жодна компанія не має такої корпоративної єдності як Fujikura. Разом із зростанням компанії зростає і позитивних бізнес-імідж нашої області. Ми всіляко сприятимемо, аби ведення діяльності на Львівщині було комфортним та сприяло взаємовигідній співпраці», – зазначив Олег Синютка.

Японська сторона ознайомила голову Львівської ОДА із позитивною динамікою розвитку підприємства та наголосила на зростанні потреби компанії в професійних кадрах.

«Наше зростання дозволяє нам планувати розширення діяльності, тому цілком ймовірно, що уже наступного року ми говоритимемо про відкриття нового заводу на території Львівської області», – поділився планами президент Fujikura Automotive Global Акіра Сасагава.

Окрім того, представники Fujikura висловили прохання посприяти прискоренню перетину кордону вантажів, аби забезпечити безперебійне виробництво та вчасне виконання замовлень.

Олег Синютка, своєю чергою, погодився із потребою у налагодженні швидкого та безперебійного постачання сировини та зауважив, що у короткотерміновій перспективі швидкість перетину кордону покращиться.

До того ж, голова Львівської ОДА висловив сподівання на перегляд керівництвом Fujikura фінансової політики, що сприятиме підвищенню зарплат працівників підприємства та ще більшому зростанню іміджу компанії.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів