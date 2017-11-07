Fujikura відкриє на Львівщині ще один завод?

Львівщина розширюватиме співпрацю із японською «Фуджікурою». Про це йшлося сьогодні, 7 листопада, на зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки із представниками Fujikura Automotive Europe GmbH. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Очільник області подякував гостям за візит, а також за вибір компанії провадити свій бізнес на території Львівщини. В межах зустрічі сторони порушили питання розвитку подальшого співробітництва шляхом розширення діяльності.

«Жодна компанія не має такої корпоративної єдності як Fujikura. Разом із зростанням компанії зростає і позитивних бізнес-імідж нашої області. Ми всіляко сприятимемо, аби ведення діяльності на Львівщині було комфортним та сприяло взаємовигідній співпраці», – зазначив Олег Синютка.

Японська сторона ознайомила голову Львівської ОДА із позитивною динамікою розвитку підприємства та наголосила на зростанні потреби компанії в професійних кадрах.

«Наше зростання дозволяє нам планувати розширення діяльності, тому цілком ймовірно, що уже наступного року ми говоритимемо про відкриття нового заводу на території Львівської області», – поділився планами президент Fujikura Automotive Global Акіра Сасагава.

Окрім того, представники Fujikura висловили прохання посприяти прискоренню перетину кордону вантажів, аби забезпечити безперебійне виробництво та вчасне виконання замовлень.

Олег Синютка, своєю чергою, погодився із потребою у налагодженні швидкого та безперебійного постачання сировини та зауважив, що у короткотерміновій перспективі швидкість перетину кордону покращиться.

До того ж, голова Львівської ОДА висловив сподівання на перегляд керівництвом Fujikura фінансової політики, що сприятиме підвищенню зарплат працівників підприємства та ще більшому зростанню іміджу компанії.

Фото: ЛОДА