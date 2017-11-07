Димінський продовжує переховуватися за кордоном, - Геращенко

Львівський бізнесмен Петро Димінський, автомобіль якого став учасником смертельного ДТП на Львівщині, вже понад два місяці переховується за кордоном. Про це сказав народний депутат України Антон Геращенко журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає УНН.

“По Димінському. Він продовжує переховуватися за кордоном. Ми знаємо, що та людина, яка була видана за нібито водія Мерседеса, це не та людина, яка була за кермом. Тому з нього зняті звинувачення в цьому питанні. Йому буде пред’явлено звинувачення, що він сприяв у приховуванні злочину. Димінський перебуває за кордоном вже більше двох місяців”, – сказав А.Геращенко.

Також він зазначив, що у слідства є докази того, що охоронець, який взяв на себе вину, на півгодини пізніше приїхав на місце трагедії.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії. Також у Львові проходили обшуки у місцях, що пов’язані із Димінським.