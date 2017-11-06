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Завтра засідатиме комісія з вибору директора для Львівського органного залу

Олександр Косик

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Завтра, 7 листопада 2017 р., о 13.00 год. в каб. 321 (управління культури) ЛМР (пл. Ринок,1), відбудеться перше засідання конкурсної комісії з відбору на посаду директора Львівського Будинку органної та камерної музики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Пряма трансляція першого засідання комісії буде доступна на офіційному ютуб каналі Львівської міської ради тут  https://www.youtube.com/user/lvivadm або на ФБ сторінці управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради тут.

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