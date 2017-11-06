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Завтра вранці у Львові – сильний туман: водіїв просять бути обережними на дорозі

Вероніка Рой

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Завтра, 7 листопада, вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200 – 500м. Про це повідомляє Львівський регіональний гідромецентр.

У свою чергу, мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час руху, водіїв – обирати помірну швидкість та не порушувати правил руху.

Нагадаємо, під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:

– істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

– при наявності протитуманних фар – вмикати їх спільно з ближнім світлом;

– тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

– під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

– уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

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