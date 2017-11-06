Як у Львові облагородили територію пологового на Мечникова

Територію біля міського комунального клінічного пологового будинку № 1, що на вул. Мечникова, 8 у Львові, зробили комфортною і затишною. В цьому році за кошти міста капітально відремонтували сходи центрального входу у пологовий, а також провели благоустрій та озеленили прилеглу територію, інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Ми розуміємо, що для наших пацієнток потрібні належні умови не тільки для перебування у палатах. Вони, як і наші працівники та відвідувачі, мають почувати себе зручно і затишно також і на території пологового будинку. Тому в цьому році за кошти бюджету розвитку міста Львова було зроблено капітальний ремонт сходів центрального входу у наш пологовий будинок, оскільки вони були в дуже поганому, аварійному стані. А також – впорядковано і озеленено прилеглу територію. Тому тепер жінки можуть не тільки якісно лікуватися, а ще й гарно і з користю проводити час на свіжому повітрі», – розповіла головний лікар міського комунального клінічного пологового будинку № 1 Людмила Шекета.

Так, територію біля пологового будинку замостили тротуарною бруківкою, встановили лавочки для відпочинку та урни для сміття, а також озеленили її. Зокрема, зелені насадження – а це деревця, кущі та інші рослини, на території облаштували так, щоб біля них можна було зручно посидіти та відпочити. Також на території встановили зовнішнє освітлення та дощову каналізаційну мережу.

Закупівлю робіт провели через електронну систему публічних закупівель ProZorro. Вартість виконаних робіт склала 855 499 грн. Виконавець робіт – ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник».

Зазначимо, що діяльність пологового будинку № 1 скерована на надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим. Будинок розрахований на 165 акушерсько-гінекологічних ліжок, і тут запроваджені сучасні перинатальні технології. Зокрема, функціонує 11 індивідуальних пологових залів, 2 сімейні зали, 2 палати для вагітних роділь та породіль з інфекційними захворюваннями в стадії гострих клінічних проявів; забезпечено 100% перебування.