ОСТАННІ НОВИНИ

Як у Львові облагородили територію пологового на Мечникова

Єва Корнійчук

|

Територію біля міського комунального клінічного пологового будинку № 1, що на вул. Мечникова, 8 у Львові, зробили комфортною і затишною. В цьому році за кошти міста капітально відремонтували сходи центрального входу у пологовий, а також провели благоустрій та озеленили прилеглу територію, інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Ми розуміємо, що для наших пацієнток потрібні належні умови не тільки для перебування у палатах. Вони, як і наші працівники та відвідувачі, мають почувати себе зручно і затишно також і на території пологового будинку. Тому в цьому році за кошти бюджету розвитку міста Львова було зроблено капітальний ремонт сходів центрального входу у наш пологовий будинок, оскільки вони були в дуже поганому, аварійному стані. А також – впорядковано і озеленено прилеглу територію. Тому тепер жінки можуть не тільки якісно лікуватися, а ще й гарно і з користю проводити час на свіжому повітрі», – розповіла головний лікар міського комунального клінічного пологового будинку № 1 Людмила Шекета.

Так, територію біля пологового будинку замостили тротуарною бруківкою, встановили лавочки для відпочинку та урни для сміття, а також озеленили її. Зокрема, зелені насадження – а це деревця, кущі та інші рослини, на території облаштували так, щоб біля них  можна було зручно посидіти та відпочити. Також на території встановили зовнішнє освітлення та дощову каналізаційну мережу.

Закупівлю робіт провели через електронну систему публічних закупівель ProZorro. Вартість виконаних робіт склала 855 499 грн. Виконавець робіт – ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник».

Зазначимо, що діяльність пологового будинку № 1 скерована на надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим. Будинок розрахований на 165 акушерсько-гінекологічних ліжок, і тут запроваджені сучасні перинатальні технології. Зокрема, функціонує 11 індивідуальних пологових залів, 2 сімейні зали, 2 палати для вагітних роділь та породіль з інфекційними захворюваннями в стадії гострих клінічних проявів; забезпечено 100% перебування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів