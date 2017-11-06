Вчора на Львівщині сталося три смертельні ДТП: загинуло четверо людей

Минулої доби в ДТП на Львівщині загинуло четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 16:45 год. поблизу смт. Олесько Буського району на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення мікроавтобусу «Volkswagen Multivan» та скутеру «Альфа». Внаслідок ДТП 34-річний водій скутеру, житель с. Кути Буського району загинув на місці події. Два пасажири мікроавтобусу з травмами легкого ступеню важкості направлені в Буську ЦРЛ. Після надання медичної допомоги відпущені додому.

Ще одна небезпечна подія у м. Львові на вул. Замарстинівська, де водій а/м «Шевроле АВЕО» скоїв наїзд на перешкоду. Внаслідок ДТП 20-річний пасажир автомобіля загинув на місці події. Дві особи віком 23 та 25 років у стані середнього ступеню важкості госпіталізовані до Львівської ЛШМД.

Також о 23:45 год. у селі Сторона Дрогобицького району на місцевій автодорозі, водій автомобіля «Опель Колібра» не впоровся з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП дві особи віком 28 та 21 років загинуло та п’ять осіб, жителів с. Сторона Дрогобицького району, з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані.

Наразі причини усіх аварій з’ясовуються.