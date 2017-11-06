У жовтні троє львів’янок-довгожительок відсвяткували свої дні народження

У жовтні троє довгожительок міста Львова відзначили свої уродини. З нагоди визначної дати трьох ювілярок, які відзначили свої уродини в жовтні, привітали представники міської влади та вручили їм одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн., вітальний лист від імені міського голови та Пам’ятну монету ім. Короля Данила Галицького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, 15 жовтня свої 102-гі уродини відзначила мешканка Шевченківського району Степанюк Парасковія Романівна. 20 жовтня свій 100-ий день народження відсвяткувала мешканка Шевченківського району Ксенз Анастасія Миколаївна. А 24 жовтня 100-літній ювілей відзначила мешканка Галицького району – Афанасьєва Лідія Володимирівна.

«Цьогоріч свої уродини вже відзначили 14 львів’ян-довгожителів. Насамперед, хочу побажати нашим дорогим ювілярам міцного здоров’я та наснаги, нехай турбота та вдячність оточують Вас щодень», – зазначила начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.

Виплату довгожителям з нагоди їх уродин проводить управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відповідно до розпорядження міського голови від 14.12.2016 №693 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2017 році виповниться 100 і більше років».