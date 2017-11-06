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У Львові зіткнулися дві маршрутки: п’ятеро пасажирів – в лікарні

Єва Корнійчук

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Сьогодні, 6 листопада, у Львові н вулиці Мазепи трапилась ДТП за участі двох маршруток. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Фото: ілюстрація

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні о 14.06 надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Мазепи, 23 зіткнулись маршрутні таксі № 37 та №31. Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирів, отримавши забійні травми.

Так, постраждали:

– 41-річна жінка, проживає у с. Бистриця Дрогобицького району Львівської області;

– 46-річна жінка, проживає у с. Звертів, Жовківського району, Львівської області;

–    57-річна жінка, проживає у м. Житомир;

–    48-річна жінка, проживає у м. Львові;

–    28-річна жінка, проживає у с. Долішній Лужок Дрогобицького району.

Постраждалих госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.

Причини події з’ясовують.

 

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