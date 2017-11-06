У Львові оберуть нового студентського мера

У п’ятницю, 10 листопада, у великій сесійній залі Львівської міської ради (2-й поверх, 202 каб.) відбудеться звіт голови Студентської ради Львова Руслана Сагановського за період 2016-2017 рр.

Також під час засідання виступатимуть та презентуватимуть свої програми кандидати на посаду голови Студентської ради Львова. Відтак, буде обраний наступний студентський мер міста Львова.

Учасниками засідання будуть делегати до Студентської ради Львова від ВНЗ Львова, представники адміністрацій вишів Львова, а також представники органів місцевого самоврядування.