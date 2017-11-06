Цього тижня на Львівщині стартує Міжнародний конкурс знавців української мови

У четвер, 9 листопада, у День української писемності та мови, розпочнеться XVІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. З цієї нагоди на батьківщині засновника конкурсу, в смт Верхнє Синьовидне Сколівського району, відбудуться урочистості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак о 12:00 год біля місцевої школи відбудеться урочисте віче, а о 13:30 в актовій залі Народного дому «Бескид» м. Сколе – святковий концерт «Солов’їна, барвінкова українська рідна мова!».

Довідка

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу, підвищення рівня мовної освіти й культури, удосконалення навиків майстерного володіння словом.

Перший Міжнародний конкурс знавців української мови було проведено у 2000 році. За рішенням Ліги українських меценатів конкурсу було присвоєно ім’я Петра Яцика, а його дочка Надія стала почесним головою конкурсу.

Із 2006 року відкриття конкурсу відбувається і на батьківщині Петра Яцика – у смт Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області.