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Смертельна ДТП із підлітками у Пустомитівському районі: прокуратура розпочала розслідування

Юлія Шпак

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Прокуратура розпочала розслідування фатальної ДТП за участі неповнолітніх у Пустомитівському районі. Про це Львівському портал повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули двоє неповнолітніх, а ще четверо осіб отримали тілесні ушкодження, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, що трагічна подія трапилась 3 листопада на автодорозі між селами Звенигород та Гаї Пустомитівського району, де автомобіль «Volkswagen Sharan» здійснив виїзд за межі проїзної частини та перекинувся. Внаслідок цього шестеро підлітків викинуло з салону.

Досудове розслідування у провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області, а процесуальне керівництво – ювенальні прокурори апарату прокуратури Львівської області.

На даний час призначено низку експертиз, а також проводяться інші невідкладні слідчі (розшукові) дії. Зазначимо, що потерпілі досі перебувають на лікуванні у медичних закладах м.Львова.

 

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