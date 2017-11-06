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Патрульна поліція зупинила будівництво гуртожитку для студентів «Політехніки» у Львові

Єва Корнійчук

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У Львові патрульна поліція зупинила будівництво гуртожитку «Львівської політехніки» через  відсутність погодження тимчасової схеми організації дорожнього руху з органами Національної поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

У поліції повідомили, що 12 жовтня відділ безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції Львова отримав звернення з проханням погодити тимчасову схему організації дорожнього руху при проведенні будівництва на вулиці Відкритій, 1.

«Під час ознайомлення з наданими документами, а саме з проектом організації дорожнього руху на період будівництва, інспектори виїхали за згаданою адресою для всебічного розгляду звернення. На місці побачили, що будівельні роботи тривають і ведуться в межах червоних ліній, що заборонено. Такі роботи не погодили з органами Національної поліції, що є обов‘язковим», – зазначили патрульні.

Також інспектори зафіксували факти перекриття руху для транспортних засобів на час проведення робіт.

«Будівельники мали подбати хоча б про попереджувальні знаки. Пішоходам доводилося йти через чагарники, аби подолати цей відтинок дороги. Як підрядна організація, так і замовники будівництва були обурені зауваженнями патрульної поліції і намагалися всіляко образити інспекторів. Попри те, працівники патрульної поліції притягнули до відповідальності осіб, які проводили роботи на даному будівельному майданчику за ч.2,3 ст.140 КУпАП за «Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт», – розповіли у патрульній поліції.

Також інспектори зупинили будівництво до моменту погодження тимчасової схеми організації дорожнього руху з органами Національної поліції.

«Замовник будівництва отримав відмову у погодженні раніше наданої схеми, адже не врахував безпеку руху для пішоходів та відбувалося забруднення дорожнього покриття під час виїзду вантажних автомобілів з будівельного майданчика», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

23 жовтня вони забудовники повторно звернулися до патрульної поліції Львова з проханням погодити схему. Зараз вона перебуває на розгляді.

Нагадаємо, у Львові вперше за 30 збудують гуртожиток для студентів. Детальніше про нього та про ситуацію із гуртожитками загалом ми писали тут.

 

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