Над замками Львівщини згущуються хмари: під виглядом передачі у комунальну власність готують приватизацію?

Сьогодні у Львівській обласній раді під час круглого столу на тему «Проблеми збереження національної культурної спадщини» вчергове підняли питання можливої передачі замків області у комунальну власність. Зокрема, під час обговорення музейники, діячі культури, представники громадськості та депутатського корпусу висловили побоювання щодо загрози передачі цих пам’яток у приватні руки. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зауважимо, що обласні депутати вже кілька разів переносили з порядку денного питання «Про оформлення права власності на об’єкти культурної спадщини», яким пропонується віддати у комунальну власність Львівської облради кілька пам’яток національного значення, серед яких Олеський замок (Буський район), Пятничанська вежа (Жидачівський район), Підгорецький замок (Бродівський район), Каплица Боїмів (Львів), «Русалка Дністрова» (Львів).

«Нині на різних рівнях обговорюється те, що відбувається у Львівській національній галереї мистецтв, чи не постанемо перед викликом втрати отих надбань та скарбів, які напрацьовані Борисом Возницьким і колективом Галереї», – розпочала обговорення член комісії з питань культури ЛОР Мирослава Бабінська.

«Зараз, – продовжила депутатка, – гучно зазвучало питання передачі замків, які є відділами Львівської Галереї мистецтв, невідомо куди. Тобто, спершу йшлося про те, щоб ці об’єкти прийняти у комунальну власність Львівської облради, знову ж таки з багатьма питаннями, згодом – нібито, про передачу їх у подальшому у державну власність, хоча нема певності, чи вона хоче приймати ці замки. Власне, ніхто не говорить про те, що чекає зараз збірку, яка розташовується в цих замках, що буде зі земельними ділянками, які за ними закріплені…».

Як вона пояснила, спершу проект рішення був схвалений комісією з питань комунального майна, а потім винесений на сесію.

«Це для нас з вами це скарби, цінності, національна спадщина. Насправді для багатьох людей це – комунальне майно і земельні ділянки. Тому, ми дуже часто говоримо різними мовами…», – додала Мирослава Бабінська.

«Окрім цих двох папірців (мова йде про проект рішення, – Ред.), наша комісія, підозрюю, що комісія з питань комунального майна також, не бачила жодної документації, жодних висновків. Лише перелік пам’яток, і, будьте добрі, голосуйте. Це якась грамотно зроблена оборудка, тому що це колегіальна відповідальність чи безвідповідальність: сесія проголосувала і ніхто не винний», – додала депутатка.

На переконання юриста Віктора Яцюка, запропонований проект рішення розрахований на ту покірну слухняну більшість депутатів, яка за це проголосує.

«Це питання вже три рази переноситься з порядку денного, але не знімається. Тобто, є надія на те, що воно буде «протиснуте», – зауважив він.

«Яка мета цього всього? Керівництво облради говорило про те, що спершу це майно візьмуть у комунальну власність, а потім передадуть у державну. Для чого це робити, оформляйте відразу у державну?! А суть в наступному: оформляється комунальне право власності, а потім, коли здійснюватиметься передача в державну власність, це може тривати півроку-рік, набувається комунальне право власності на землю замків… Це стосується і земель охоронного призначення. Їх вже можна передавати у приватну власність…Обласна рада стає у такому випадку розпорядником цим масивом земель, а замки – їй «до лампочки», обласний бюджет їх не потягне…», – зазначив Віктор Яцюк.

Своєю чергою депутат ЛОР Олег Панькевич також бідкався, що обласні обранці не отримали жодних додаткових матеріалів щодо «замкового питання», окрім двох аркушів проекту рішення.

«Є лише цей проект, який складається зі двох сторінок, де його пропонують на підставі ст. 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування», враховуючи звернення Галереї мистецтв та висновок комісії з питань комунального майна та приватизації ЛОР. Ось і вся аргументація», – пояснив він.

Голова громадської ради Держархбудінспекції у Львівській області Роман Салабай наголосив, що у такий спосіб замки хочуть пустити під приватизацію:

«На мою думку, найважливішим завданням зараз є виявлення заявника, ініціатора, який звернувся з таким зверненням до облради. Тому що найважче притягнути до відповідальності велику кількість людей. Я вважаю, що у такий спосіб хочуть уникнути персоніфікованої відповідальності. Більш ніж переконаний, що дане майно хочуть віддати у приватну власність: спершу передати управлінню в сфері комунальної власності, а потім – у концесію, чи ще гірше – під приватизацію…Обов’язково ініціативній групі слід прийти на сесію ЛОР, виступити там. Пропонував би навіть організувати підтримку під стінами облради, щоби вони чули, що надворі є люди, яким не байдужа доля цього майна».

Своєю чергою у департаменті архітектури Львівської ОДА відхрестилися від ініціювання цього проекту рішення.

«Ми це питання почали вивчати з вересня цього року. До нас офіційно надійшло звернення від Галереї з пропозицією директора офіційно передати ці замки у державну власність одночасно з передачею їх на баланс Галереї мистецтв. Отримавши доручення голови адміністрації, ми вивчили це питання і звернулися до Міністерства культури за роз’ясненням, і отримали лист про те, що міністерство не заперечує того, щоб ці замки були в державній власності. Що стосується балансу, то міністерство запропонувало це виділити в окреме питання і запропонувало Галереї мистецтв написати бізнес-план. Після того, як з’явився оцей проект рішення, до якого ми не маємо жодного відношення, хоча нас як балансоутримувачів мали б повідомити, ми призупинилися рухатися в цьому питанні щодо передачі на баланс Галереї цих замків», – сказала начальник відділу охорони історичних пам’яток департаменту архітектури Львівської ОДА Ганна Харун.

Опісля двогодинного обговорення, учасники круглого столу вирішили підготувати резолюцію і скерувати її в органи влади та оприлюднити для громадськості. У резолюції, зокрема, планують звернутися з вимогою до Львівської обласної ради не підтримувати рішення про передання в комунальну власність замків та інших об’єктів Львівської національної галереї мистецтв.

Як повідомляв Львівський портал, довкола долі замків Львівщини продовжують точитися гострі дискусії. Багато галасу наробив проект рішення «Про оформлення права власності на об’єкти культурної спадщини». Зокрема, з’явилися побоювання щодо того, що на замки хочуть «накласти лапу», перетворити їх у готелі та ресторани. Раніше усі ці пам’ятки пропонували передати у власність територіальних громад області. Але з теперішнього проекту рішення це формулювання виключили.

Фото: Photographers.com.ua