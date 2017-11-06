На Львівщині поменшало безробітних

Підприємства, установи та організації області заявили про наявність 6608 вільних робочих місць. На одну вакантну посаду претендувало у середньому дві особи. Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області, передає прес-служба Львівської ОДА.

Окрім того, на кінець вересня 2017 року у Львівській області було зареєстровано 14,3 тис. безробітних громадян. Порівняно з кінцем вересня 2016 року ця кількість зменшилась на 18,2%.

У вересні середньооблікова кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття, становила 12,1 тис. осіб; середній розмір допомоги склав 2032 грн (63,5% від рівня мінімальної заробітної плати – 3200 грн).